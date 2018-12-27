В матче регулярного чемпионата КХЛ владивостокский «Адмирал» на домашнем льду одержал победу над подольским «Витязем» со счетом 4:2.

В составе владивостокцев по шайбе забросили Глеб Зайцев на 3-й минуте, Кирилл Воронин на 17-й минуте, Василий Стрельцов на 45-й минуте и Константин Глазачев на 55-й минуте. У подмосковной команды отличиться сумели Геннадий Столяров 8-й минуте и Борна Редулич на 19-й минуте.

После 40 матчей команда Сергея Светлова идет на последнем месте в таблице Восточной конференции КХЛ с 24 очками.

Подопечные Валерия Белова провели на три встречи больше и располагаются на восьмом месте в Западной конференции, набрав 43 балла.

Следующий матч владивостокский клуб проведет 29 ноября дома против петербургского СКА, «Витязь» 4 января дома встретится с московским ЦСКА.