Бывший футболист «Зенита» и сборной Португалии Мигель Данни расторг контракт с «Маритиму», сообщает O Jogo.

По информации источника, португальский полузащитник уже попрощался с бывшими одноклубниками и тренерами и планирует завершить карьеру.

Отметим, соглашение Данни с бывшим клубом действовало до лета 2019 года.

В текущем сезоне 35-летний португалец сыграл 16 встреч за свою команду во всех турнирах, на его счету одна голевая передачу.

Напомним, в сезоне-2017/18 Мигель Данни выступал за пражскую «Славию», но летом 2018-го расторг контракт с чешской командой.

В составе петербургского «Зенита» португальский футболист является трехкратным победителем российской премьер-лиги и обладателем Суперкубка УЕФА.