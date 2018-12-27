Трансферная стоимость двух легенд мирового футбола — Лионеля Месси и Криштиану Роналду снизилась на 20 млн евро. По данным сайта Transfermarkt, стоивший ранее 180 млн евро форвард «Барселоны», теперь обойдется в 160 млн, а нападающего «Ювентуса» теперь можно приобрести за 100 млн евро. Ранее его цена составляла 120 млн.

Месси в уходящем году забил 47 мячей в 49 матчах. Роналду, дебютировавший за туринскую команду летом, уже сыграл в 23 матчах, где забил 13 мячей.

Стоит отметить, что этот год стал первым за десятилетие, когда постоянно соперничавшие за «Золотой мяч» футболисты не получили награду и даже не явились на церемонию, триумфатором которой стал хорват Лука Модрич.

Ранее Лионель Месси вспомнил времена соперничества с Криштиану Роналду. По словам аргентинца, Кришитану много забивает и дает команде — его не хватает мадридскому «Реалу».