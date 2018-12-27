В текущем сезоне чемпионата России по футболу, который поставлен на паузу до весны, матчи обслуживали 18 арбитров. Nevasport вспомнил самых-самых из них.

Самые востребованные

Любопытно, что трех самых востребованных судей РПЛ, которые провели по 12 матчей чемпионата России, зовут Сергей. Это москвич Карасев, петербуржец Лапочкин и ростовчанин Иванов.

Самые предупреждающие

В списке арбитров, которые больше всех остальных показывали игрокам желтые карточки, уверенно лидирует петербужец Сергей Лапочкин, раздавший на всех 60 предупреждений. На втором месте находится ростовчанин Сергей Иванов, у которого 53 «горчичника». На третьем — Алексей Еськов из Москвы с 50-ю желтыми. Последний наверняка бы лидировал, ведь он провел на 3 матча меньше остальных.

Самые безжалостные

В категорию безжалостных судей попадают арбитры, показывавшие футболистам вторые желтые карточки, которые автоматически становились для них удалением с поля. Пять таких карточек вытащил из кармана москвич Сергей Карасев, в целом, не самый строгий российский судья. По три на счету нижегородца Михаила Вилкова и москвича Алексея Матюнина.

Самые выгоняющие

За первую часть сезона российские судьи 13 раз показывали прямые красные карточки футболистам. В тройке самых удаляющих российских арбитров находится москвич Алексей Еськов, подтверждающий репутацию самого строгого судьи, а также Сергей Карасев и Сергей Лапочкин. Все они имеют по два прямых удаления с поля. Данные арбитры представляют Москву или Питер — именно в этих городах живут судьи, которые не боятся удалять игроков с поля.

Самые либеральные

В числе арбитров, которые чаще других назначали пенальти, на первых двух местах находятся петербуржцы. Лидирует Владислав Безбородов, который поставил за первую часть сезона шесть «точек» за 11 матчей. Более чем в каждой второй своей игре Безбородов назначал пенальти. Есть и обратный пример — ростовчанин Сергей Иванов. Тот за свои 12 встреч не поставил пенальти ни разу. На втором месте по назначенным пенальти Сергей Лапочкин, у которого пять «точек». Еськов, Матюнин и еще один петербужец Казарцев имеют по четыре поставленных одиннадцатиметровых.