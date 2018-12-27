Кёрлингист Александр Крушельницкий, дисквалифицированный Антидопинговым департаментом CAS на четыре года, подал апелляцию и намерен продолжить борьбу за свое честное имя, Олимпиаду и заработок. О том, чем может помочь Международный спортивный арбитражный cовет и Генпрокуратура, почему не помогает Федерация керлинга России, и других нюансах дела рассказал Nevasport агент спортсмена Андрей Митьков.

«Первый. Важно понимать, что Крушельницкий в этой истории идет самостоятельно. Федерация керлинга России, основываясь на мнении швейцарских адвокатов, работавших в первом деле (и отработавших, по моему мнению, формально), посчитала нецелесообразным подавать апелляцию. Я встречался с президентом федерации Дмитрием Свищёвым, он отказался поддержать Сашу и организационно, и финансово. Я это говорю без каких-либо претензий – просто как факт. Саша благодарен Дмитрию Александровичу за поддержку. Но нужно понимать такой момент. У него отняли одну Олимпиаду, которой он со своей супругой посвятил два года. А с учетом четырёхлетней дисквалификации у Саши отбирают и следующие Олимпийские игры. Он просто не успеет выступить в Пекине-2022. И раз у нас есть шанс бороться – мы этим шансом пользуемся. А с учётом, что Александру из всего спектра наказаний дали максимальный срок, показывает, что есть потенциал для юридической работы», — отметил Митьков.

По его словам Крушельницкий – профессиональный спортсмен, спортом он зарабатывает. «После этой истории он не только не получил призовые, но и уже 10 месяцев уже не может зарабатывать своей профессией. У него сложная финансовая ситуация«, — рассказал агент, добавив, что в Международном спортивном арбитражном cовете (ICAS), который является учредителем CAS, есть опция, когда спортсменам бесплатно предоставляется юридическая поддержка.

«У Саши сейчас нет денег, чтобы оплатить работу тех адвокатов, которых мы хотим – это стоит десятки тысяч евро. Мы обратились в ICAS с просьбой предоставить бесплатную помощь в связи со сложным финансовым положением спортсменом. Он включает в себя услуги адвокатов и компенсацию затрат на приезд на слушания. Насколько я знаю, впервые российский спортсмен обращается в ICAS с таким запросом», — сообщил Митьков.

Третьим нюансом агент назвал то, что с 25 декабря, согласно регламенту, есть 10 дней на предоставление подробной позиции — с документами, свидетельствами и т.д. «Мы сразу запросили CAS дополнительное время на подготовку документов — до 15 февраля. Нам необходимо получить документы из Генеральной прокуратуры, которая с весны проводила проверку по делу Крушельницкого. По неофициальной информации, там есть выводы не только о том, что Крушельницкий не виноват, но и фактура, которая поможет нам в отстаивании своей позиции», — резюмировал он.