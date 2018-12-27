Казанский «Ак Барс» подписал контракт с форвардом Максимом Пестушко. Соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона 2018/19.

В текущем сезоне Пестушко числился в московском «Динамо» и «Северстали». В обоих клубах он играл немного, проведя всего 7 матчей в общей сложности. Результативными передачами и голами отмечен не был. Показатель полезности Пестушко составил «-1».

За всю карьеру в КХЛ Пестушко сыграл 559 матчей, в которых на его счету 318 очков (152 гола +156 передач). Показатель полезности — «+57».

«Максим Пестушко — хоккеист с большим опытом игры на высоком уровне, обладающий сильными лидерскими качествами», — отметил генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов».

Ранее Пестушко не подошел московскому «Динамо» по итогам просмотрового контракта.