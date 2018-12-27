Уходящий год принёс в мир фигурного катания много значимых событий: Олимпийские игры остались позади, открыв новый четырёхлетний цикл – с новыми надеждами и ожиданиями. Российским спортсменкам удалось вписать своё имя в историю, а главная звезда отечественного катания решила внести кардинальные изменения в свою жизнь. Nevasport вспоминает самые яркие моменты 2018-го года в мире фигурного катания.

Победа Алины Загитовой на Олимпийских играх

Победу Алины Загитовой можно считать главным событием уходящего года. 15-летняя спортсменка, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, буквально ворвалась в мир взрослого фигурного катания, сходу выиграв всё – финал Гран-при, чемпионат России и чемпионат Европы. Однако на Олимпийских играх фаворитом по-прежнему считали её одногруппницу Евгению Медведеву. Впрочем, это не помешало Алине сенсационно победить и на главном турнире четырёхлетия, оставив Евгению лишь с серебряной медалью. С тех пор прошёл уже практически год, но обсуждения вокруг Олимпиады в Пхенчхане не утихают до сих пор – болельщики и эксперты продолжают спорить о том, кто был больше достоин золотой награды. Единственный старт, который не покорился Загитовой в сезоне 2017/18 – чемпионат мира, прошедший уже после Олимпиады.

Уход Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру

Предыдущий сезон сложился для Медведевой непросто: травма ноги не позволила спортсменке выступить ни в финале Гран-при, ни на чемпионате России. Евгения вышла на лёд чемпионата Европы, а затем поехала на Олимпийские игры – и на обоих турнирах проиграла Алине Загитовой, заняв второе место. После серебра Олимпиады в карьере фигуристки возник переломный момент: она поссорилась со своим тренером Этери Тутберидзе, у которой тренировалась на протяжении одиннадцати лет, и приняла решение уехать в Торонто к канадскому специалисту Брайану Орсеру. К сезону 2018/19 Медведева готовилась уже в Канаде, однако новый наставник пока ни разу не смог привести спортсменку к победе.

Смерть казахстанского фигуристка Дениса Тена

В середине лета мир фигурного катания потрясла страшная новость – скончался казахстанский спортсмен Денис Тен. Денис погиб, став жертвой автомобильных грабителей, которые хотели снять зеркала с машины фигуриста. Тен застал их на месте преступления, в результате чего получил удар ножом в бедро и спустя несколько часов скончался в больнице от потери крови.

Денис всегда был любимцем публики – им восхищались не только в родной стране, но и по всему миру. Фигурист был открыт к новым начинаниям и не боялся пробовать себя в разных, порой неожиданных ролях. Он увлекался музыкой, написал сценарий к фильму, а незадолго до смерти впервые попробовал себя в качестве хореографа и поставил произвольную программу россиянину Сергею Воронову.

Недопуск Ксении Столбовой и Ивана Букина на Олимпийские игры

Незадолго до Олимпийских игр в Пхенчхане российские болельщики узнали, что на главном турнире четырёхлетия не выступит ведущая спортивная пара страны – Ксения Столбова и Фёдор Климов. Причина – решение Международного олимпийского комитета, которое до сих пор кажется непонятным и несправедливым. Помимо Столбовой, «не пригласили» на Олимпиаду и Ивана Букина, выступающего в танцах на льду в дуэте с Александрой Степановой. И болельщики, и бывшие спортсмены пытались как-то повлиять на ситуацию: подписывались петиции, направлялись официальные письма в МОК, однако решение организации осталось неизменным. Столбова и Климов, не выступившие в Пхенчхане, после этого больше не вышли на соревновательный лёд: партнёрша получила травму и не смогла поехать на чемпионат мира. В межсезонье Фёдор завершил карьеру, а Ксения встала в пару с Андреем Новосёловым.

Четверные прыжки в женском одиночном катании

В 2018-м году своё имя вписала в историю российская юниорка Александра Трусова. Фигуристка впервые в истории женского одиночного катания исполнила на соревнованиях четверные тулуп и лутц. Также Трусова приземляла и четверной сальхов, однако первой исполнительницей данного прыжка является японка Мики Андо.

Примечательно, что Трусова – не единственная юная квадистка в российском катании. Её одногруппница Анна Щербакова не отстаёт и тоже включает в свои программы четверные. Например, на этапе Кубка России фигуристка включила в произвольную программу сразу два четверных лутца.

Юниорки группы Тутберидзе сенсационно разыграли между собой медали взрослого чемпионата России. Победу одержала Щербакова, второе место заняла Трусова, на третьей строчке расположилась их одногруппница Алёна Косторная.

Победа Юдзуру Ханю на второй Олимпиаде подряд

Японский фигурист Юдзуру Ханю является победителем Олимпийских игр-2014 в Сочи. В сезоне 2017/18 спортсмен целенаправленно готовился ко второй победе на Играх, однако осенью получил серьёзную травму. На разминке перед домашним этапом Гран-при NHK Trophy японец упал и сильно повредил ногу, из-за чего был вынужден сняться с соревнований. Победу на том турнире одержал россиянин Сергей Воронов, а Ханю был вынужден пропустить финал Гран-при и в ускоренном режиме стараться вылечить травму.

Несмотря на короткий срок, отведенный на восстановление, Юдзуру выступил на Олимпиаде в Пхенчхане и одержал безоговорочную победу, став не просто двукратным чемпионом, но и завоевавшим золото двух Игр подряд.

Возвращение Елизаветы Туктамышевой

Сезон 2017/18 Туктамышева провела не на самом высоком уровне, однако с самого начала текущего сезона начала демонстрировать блестящие прокаты. Ещё в межсезонье спортсменка сообщила, что работает над возвращением своего фирменного прыжка – тройного акселя. Елизавета продемонстрировала элемент уже на контрольных прокатах, а затем включала его в программы на всех соревнованиях.

Фигуристка не осталась без медалей ни на одном из турниров, в которых принимала участие. Туктамышева стала победительницей двух стартов серии Challenger — Lombardia Trophy и Finlandia Trophy. Также петербурженка выиграла две медали на этапах Гран-при: золото в Канаде и бронзу в Японии. Фигуристка вышла в финал серии и заняла там третье место.

Спортсменка была готова к отбору на главные старты, но не смогла принять участие в чемпионате России из-за досадной болезни. За неделю до старта соревнований фигуристка попала в больницу с воспалением лёгких, поэтому не смогла попасть в команду на чемпионат Европы. Однако Елизавета ещё сохраняет шансы выступить на чемпионате мира, который будет проходить весной в Японии.