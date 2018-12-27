Российская спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт пропустят чемпионат Европы по фигурному катанию, который состоится в Минске. Соревнования будут проходить в период с 21 по 27 января 2019 года.

Сообщается, что причиной пропуска турнира стали проблемы со здоровьем у Энберта. В ближайшее время спортсмен будет проходить дополнительное медицинское обследование, в результате которого для него определят программу лечения и реабилитации. Об этом сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания России.

Напомним, Забияко и Энберт отобрались в состав сборной России на чемпионат Европы. Фигуристы заняли второе место на национальном чемпионате, что позволило им получить прямую путевку на главные старты. Первым запасным дуэтом в составе команды числятся Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, ставшие четвертыми на чемпионате России.