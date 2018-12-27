Российский лыжник Александр Бессмертных, вошедший в состав команды на «Тур де Ски», рассказал о начале сезона и своей готовности к стартам.

Лыжник признался, что начало сезона даётся ему тяжело, поэтому он надеется, что в январе и феврале дела будут складываться лучше. Бессмертных отметил, что постепенно начинает набирать форму, однако оценить свою готовность только по выступлению на российских стартах тяжело. Александр рассказал, что после участия в «Тур де Ски» выступит в Отепя в гонке на 15 км классическим стилем, так как уже договорился об этом с президентом Федерации лыжных гонок Еленой Вяльбе.

Напомним, в текущем сезоне спортсмен ещё ни разу не выходил на старт международных соревнований — «Тур де Ски» станет для Александра первым стартом. ФЛГР назвала изначальный состав на многодневку 20 декабря, а последнего участника планировали добавить после завершения Красногорской лыжни — этапа Кубка Восточной Европы. Им стал Александр Бессмертрых, который выиграл на «Красногорке» 30-километровую гонку классикой и возглавил общий зачёт.