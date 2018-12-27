Главный тренер хоккейного клуба СКА Илья Воробьёв прокомментировал победу своих подопечных над хабаровским «Амуром». Встреча проходила в рамках розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ и завершилась победой армейцев со счётом 0:2.

После окончания матча Воробьёв поблагодарил петербургских болельщиков, которые приехали в Хабаровск поддержать команду и планируют посетить все три выездные встречи армейцев.

Тренер отметил, что в первом периоде его подопечные показывали нерезультативную игру, так как долго вкатывались, однако затем смогли дожать соперника и одержать итоговую победу. Воробьёв обратил внимание на то, что «Амур» очень хорошо играет от обороны и блокирует множество бросков по своим воротам.

На данный момент СКА располагается на втором месте Западной конференции, имея в своём активе 66 очков. «Амур» выступает в Восточной конференции и идёт на двенадцатом месте с 31 очком.