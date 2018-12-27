Петербургская фигуристка Софья Самодурова рассказала, что может поставить показательный номер по рэп.

Спортсменка призналась, что тесно общается с Елизаветой Туктамышевой, вместе с которой тренируется в группе Алексея Мишина. По словам Самодуровой, она начала слушать рэп после того, как подружилась с Елизаветой. «Наверное, Лиза Туктамышева меня им заразила», — сказала фигуристка.

Самодурова добавила, что могла бы выйти на лёд под рэп на показательных выступлениях, однако для этого ей надо сначала посоветоваться с тренером. Фигуристка не уверена, что тренер одобрит такую идею, но без его согласия она не может принимать подобные решения.

Напомним, на прошедшем в Саранске чемпионате России Самодурова заняла шестое место и отобралась в состав сборной России на главные старты.