View this post on Instagram

Хорошо поработали вместе с Зинедином Зиданом @zidane 💪 Великий футболист и тренер! Даже после окончания игровой карьеры постоянно тренируется и поддерживает себя в отличной форме 🤙 #ZinedineZidane #АнтонШунин #football