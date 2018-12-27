Голкипер футбольного клуба «Динамо» Антон Шунин провел совместную тренировку с легендарным французским полузащитником Зинедином Зиданом.

На своей странице в «Инстаграме» Шунин опубликовал фото с Зиданом и написал, что они хорошо поработали вместе. Также голкипер назвал француза легендарным игроком и тренером, который даже после завершения профессиональной карьеры поддерживает себя в отличной форме.

Напомним, Зидан завершил карьеру футболиста в 2006 году. Француз защищал цвета «Канна» и «Бордо», а также итальянского «Ювентуса» и испанского «Реала». После ухода из спорта он начал тренерскую деятельность и возглавил «Реал». На данный момент специалист не работает ни в одной из команд, но готов продолжить карьеру тренера.