Российский фигурист Максим Ковтун рассказал, что планирует усложнять свои программы перед чемпионатом Европы, который состоится в январе. Турнир будет проходить в Минске в период с 21 по 27 января 2019 года.

Ковтун сообщил, что не праздновал победу на чемпионате России, а сразу приступил к подготовке к следующим соревнованиям. Спортсмен отметил, что будет усложнять свою программу, однако ожидать серьёзных изменений пока не следует. «Это будут детали, которые вкупе собирают большие баллы», — пояснил Максим.

Спортсмен добавил, что чувствует уверенность в себе и планирует на деле доказывать свои способности.

Напомним, фигурист выиграл чемпионат России, опередив Михаила Коляду и Александра Самарина. Ковтун первым номером отобрался в национальную команду.