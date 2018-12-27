В Сан-Хосе состоится хоккейный Матч звёзд, в котором встретятся команды четырёх дивизионов НХЛ. Российский форвард Александр Овечкин выйдет на лёд в статусе капитана Столичного дивизиона.

Голосование по выбору капитанов команд дивизионов завершилось сегодня, 27 декабря. Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Для Овечкина, защищающего цвета столичного «Вашингтон Кэпиталз», предстоящий Матч звёзд станет восьмым в карьере.

Капитаном Атлантического дивизиона назначен форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. Команду Центрального дивизиона возглавит нападающий «Колорадо Эвенланш» Натан Маккинон. Тихоокеанский дивизион в качестве капитана получит форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

Игра состоится 26 января 2019 года.