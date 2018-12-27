Российская лыжница Ольга Царёва не сможет принять участие в престижной многодневке «Тур де Ски», которая стартует 29 декабря.

Царева не выступит на соревнованиях из-за проблем с визой. Как сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, виза Царёвой будет готова лишь второго января. «Надо было раньше думать о таких вещах», — написала Вяльбе в «Инстаграме».

Ольга Царёва лидирует в розыгрыше Континентального Кубка Восточной Европы, имея солидное преимущество. В активе спортсменки 536 очков, её ближайшая преследовательница находится более чем в 300 очках. Благодаря этому спортсменка является обладательницей персональной квоты на старты второго периода Кубка мира. На прошедших в подмосковном Красногорске с 22 по 26 декабря традиционных соревнованиях «Красногорская лыжня-2018» Ольга Царёва стала четвертой в классическом спринте и второй – в коньковом.