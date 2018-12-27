Тренер Нина Мозер, под руководством которой работают фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт, рассказала, почему её подопечные пропустят чемпионат Европы и когда вернутся на лёд.

Ранее стало известно, что пара не выступит на соревнованиях в Минске из-за состояния здоровья партнёра.

Мозер сообщила, что её подопечные не поедут на чемпионат Европы, так как Энберт будет проходить медицинское обследование, в результате которого ему назначат курс лечения. Если всё будет хорошо, то спортсмены смогут выступить на чемпионате мира, который пройдёт весной в Японии.

Напомним, Забияко и Энберт отобрались в состав сборной России на чемпионат Европы. Фигуристы заняли второе место на национальном чемпионате, что позволило им получить прямую путевку на главные старты. Первым запасным дуэтом в составе команды числятся Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, ставшие четвертыми на чемпионате России.