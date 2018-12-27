Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Ильзат Ахметов, который летом был на просмотре в петербургском «Зените», рассказал, почему не присоединился к команде Сергея Семака.

Ахметов сообщил, что на сборе с «Зенитом» тренерский штаб команды был им доволен, однако после сбора ситуация затянулась. Долго не мог решиться вопрос по поводу контракта игрока, в итоге соглашение не было подписано. Футболист отметил, что на тот момент не думал о деньгах — гораздо сильнее его волновало то, что «Зенит» не предоставил никаких гарантий по игровой практике.

Ахметов добавил, что, перейдя в состав петербургской команды, мог оказаться в «Зените-2», чтобы набирать форму. В то же время интерес к игроку проявило руководство ЦСКА и сообщило, что рассчитывает на помощь спортсмена. В ЦСКА, по словам Ахметова, ему сразу сказали, что он будет получать игровое время.