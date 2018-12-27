Главный тренер футбольного клуба «Ювентус» Массимилиано Аллегри может возглавить английский «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает издание London Evening Standard, Аллегри не является основным претендентом на должность главного тренера команды, однако 51-летний специалист готов к переезду в Англию. В качестве основного варианта на пост главного тренера руководство «МЮ» рассматривает наставника «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.

Напомним, после того, как «Манчестер Юнайтед» разорвал контакт с португальским специалистом Жозе Моуринью, исполняющим обязанности главного тренера стал норвежец Уле-Гуннар Сульшер. Соглашение со специалистом подписано до конца сезона-2018/19. Отмечается, что помогать Сульшеру будут Майк Фелан в качестве тренера первой команды, а также Майкл Каррик и Киран МакКенна.

Также стало известно, что норвежский специалист получит более 2 миллионов евро от клуба в случае выхода в Лигу чемпионов по итогам сезона.