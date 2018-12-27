Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду, рассказала, что мешает им с партнёром Сергеем Мозговым занимать самые высокие места.

Спортсменка объяснила, что они с Мозговым являются очень молодой парой — и по возрасту, и по скатанности. Все соперники по сборной России катаются вместе гораздо дольше, поэтому Попова и Мозгов не могут обходить их в этом плане. Бетина отметила, что они с партнёром стараются сделать всё возможное, чтобы приблизиться к лидерам. «Мы берём своей энергетикой и креативом», — сказала фигуристка.

Попова добавила, что в танцах на льду сложно придумывать что-то новое, так как данный вид сильно ограничен регламентом. «Правила очень сужают наше поле деятельности», — пояснила фигуристка и добавила, что приходится модернизировать уже существующие элементы.