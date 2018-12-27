Болельщики выкупили все билеты на биатлонную «Рождественскую гонку», которая будет проходить в немецком Гельзенкирхене на стадионе футбольного клуба «Шальке 04».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя оргкомитета гонки, на соревновании ожидается более 46 тысяч болельщиков. Точное количество выкупленных билетов на «Фелтинс Арену» составляет 46 412 штук.

Напомним, гонка будет проходить 29 декабря и станет последним соревнованием для российского биатлониста Антона Шипулина. О решении Шипулина завершить карьеру стало известно сегодня, 25 декабря. Спортсмен сам рассказал об этом в ходе пресс-конференции. По его словам, такое решение вызвано несколькими причинами. Одна из них — неприглашение на Олимпийские игры в Пхенхчан специальной комиссией МОК.

Напомним, в текущем сезоне Шипулин ещё ни разу не выходил на старт официальных соревнований. Биатлонист провёл большой отрезок времени без тренировок, поэтому набирал форму и готовился к предстоящим стартам. Планировалось, что он начнёт сезон на «Ижевской винтовке», однако спортсмен принял решение не ехать на соревнования и выступить на «Рождественской гонке».