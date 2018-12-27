Представитель Александра Дюкова Евгений Тимошинов прокомментировал возможное назначение функционера на должность президента Российского футбольного союза (РФС).

Как сообщает «Чемпионат», Тимошинов отметил, что возможное назначение станет для Дюкова большой ответственностью. Специалист давно работает как в клубном футболе, так и в исполкоме РФС. Помимо этого он принимал активное участие в разработке стратегии российского футбола до 2030 года, добавил Тимошинов.

Представитель Дюкова обратил внимание на то, что функционер понимает, насколько серьёзные задачи на данный момент ставятся перед РФС, и готов их решать.

Напомним, ранее стало известно, что пять регионов России приняли решение выдвинуть Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза. О своем намерении заявили Республика Татарстан, Пермь, Мордовия, Томск и Башкортостан.