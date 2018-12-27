Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба рассказал, как предпочитает праздновать Новый год.

Спортсмен сообщил телеканалу «Матч ТВ», что уже пять-шесть лет подряд в новогоднюю ночь играет в футбол с друзьями. По словам Дзюбы, он является голкипером своей команды, которая всегда одерживает победы.

Игрок добавил, что предпочитает отмечать Новый год в компании родных и близких людей. Артём не представляет себе праздник без шумных веселых историй и игр с друзьями. Также форвард рассказал, что в новогоднюю ночь любит есть салат оливье и шашлыки.

Напомним, Артём Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Когда команду возглавлял итальянский специалист Роберто Манчини, игрок был отправлен в арену в тульский «Арсенал».