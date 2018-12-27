Российский теннисист Карен Хачанов пробился в полуфинал выставочного турнира, который проходит в Абу-Даби.

Сегодня, 27 декабря, Хачанов встречался с австрийским спортсменом Домиником Тимом и одержал победу в двух сетах. Поединок продолжался 1 час 20 минут и закончился со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

В полуфинале Хачанову предстоит сразиться с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

В параллельном полуфинальном матче турнира встретятся испанец Рафаэль Надаль и южноафриканский спортсмен Кевин Андерсон. Андерсон является действующим победителем данных соревнований.

Многие теннисисты рассматривают выставочный турнир в Абу-Даби как один из этапов подготовки к грядущему Открытому чемпионату Австралии.