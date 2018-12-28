Российский хоккеист Александр Овечкин, защищающий цвета клуба «Вашингтон Кэпиталз», прокомментировал своё назначение капитаном команды Столичного дивизиона на Матч звёзд НХЛ.

Овечкин был выбран на роль капитана по итогам голосования, в котором принимали участие болельщики. Хоккеист поблагодарил проголосовавших за него зрителей и отметил, что для него очень ценно иметь уважение аудитории.

Россиянин добавил, что быть выбранным капитаном — это огромная привилегия. Игрок заявил, что выглядит в «Вашингтоне» старой лошадью, но болельщики по прежнему ценят его как игрока.

Напомним, Матч звёзд состоится 26 января 2019 года в Сан-Хосе. Капитаном Атлантического дивизиона назначен форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. Команду Центрального дивизиона возглавит нападающий «Колорадо Эвенланш» Натан Маккинон. Тихоокеанский дивизион в качестве капитана получит форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.