Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что Россия может оказаться в спортивной изоляции.

Если РУСАДА лишится статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, то это приведет к самоизоляции страны, сообщил специалист. В письме к президенту России Владимиру Путину Ганус написал, что на базе данных московской лаборатории проводятся непрерывные спекуляции, которые мешают отечественному спорту. Он отметил, что страна должна быть заинтересована в том, чтобы решить проблемы, возникшие в прошлом.

По словам Гануса, на сегодняшний день российский спорт находится у края пропасти. Глава РУСАДА обратился к президенту с просьбой защитить настоящее и будущее чистого отечественного спорта.