Российская фигуристка Серафима Саханович, тренирующаяся в Санкт-Петербурге под руководством Ангелины Туренко, рассказала о своём сходстве с Евгенией Медведевой.

Спортсменка призналась, что они с Медведевой похожи в своём отношении к спорту. Обе фигуристки являются очень самокритичными и ругаются на себя, если у них что-то не получается. «Нас не надо ругать, мы приходим домой и сами бьёмся головой об стену», — заявила Саханович.

Также Серафима отметила, что Медведева является очень веселым и жизнелюбивым человеком. Фигуристки общаются в Интернете посредством голосовых сообщений. Саханович поделилась, что иногда сообщения от Евгении сильно поднимают ей настроение. Спортсменка уверена, что Медведева является человеком, который никогда не предст и не станет сплетничать за спиной.