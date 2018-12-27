Федерация футбола Санкт-Петербурга выдвинула кандидатуру Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

Решение о выдвижении Дюкова было принято в четверг, 27 декабря, на заседании бюро президиума городской федерации футбола. Об этом сообщает официальный сайт петербургской организации.

Напомним, ранее стало известно, что пять регионов России приняли решение выдвинуть Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза. О своем намерении заявили Республика Татарстан, Пермь, Мордовия, Томск и Башкортостан.

Дюков является председателем правления и гендиректором ПАО «Газпром нефть». В РФС он возглавляет комитет программ развития футбола.

В декабре пост президента РФС покинул Виталий Мутко. Выборы нового руководителя организации пройдут на отчетно-выборной конференции 22 февраля.