Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал обращение главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса к президенту РФ Владимиру Путину.

На своей странице в «Твиттере» Самуэльссон напомнил, что до дедлайна для получения данных московской лаборатории остаётся четыре дня. Швед отметил, что если РУСАДА не уложится в нужный срок, то Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) вновь отстранит российскую организацию.

Напомним, ранее Самуэльссон неоднократно критиковал российские власти в связи с допинговыми скандалами.

В четверг, 27 декабря, Юрий Ганус направил Владимиру Путину письмо с просьбой защитить будущее российского спорта. В письме специалист написал, что на базе данных московской лаборатории проводятся непрерывные спекуляции, которые мешают отечественному спорту. Он отметил, что страна должна быть заинтересована в том, чтобы решить проблемы, возникшие в прошлом.