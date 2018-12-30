2018-й год приближается к своему завершению, и российские футбольные клубы традиционно провели предпраздничные акции и мероприятия. Nevasport вспоминает, как готовились к Новому году команды Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» и ледяной Сёмин

В конце декабря столичный клуб устроил для болельщиков совместную встречу Нового года. Мероприятие проходило на домашнем стадионе «железнодорожников» и называлось «Ёлка чемпионов». На входе посетителей встречали огромные ледяные скульптуры в виде трофеев столичной команды. Также болельщики могли увидеть трёхметровую ледяную скульптуру главного тренера команды Юрия Сёмина и ёлку, целиком составленную из портретов игроков и болельщиков «Локомотива».

На фасаде стадиона для зрителей была организовано лазерное шоу, а с экранов произносили поздравления игроки команды.

«Уфа» подписала Деда Мороза

В декабре «Уфа» проанонсировала приход в команду нового игрока. Как сообщалось в анонсе, футболиста можно охарактеризовать как известного и опытного ветерана, способного проявлять универсальные качества. 10 декабря команда раскрыла заинтригованным болельщикам имя новичка – им оказался Дед Мороз. Дед Мороз пришёл на пресс-конференцию «Уфы», а также получил игровую футболку с 102-м номером.

«Зенит» нарядил игрока в Деда Мороза

Перед последним домашним матчем петербургского «Зенита» традиционный «Фан-Променад» выглядел не самым привычным образом. На втором этаже стадиона установили большую ёлку, рядом с которой проводились конкурсы и игры с подарками для юных поклонников сине-бело-голубых. Праздник, разумеется, не мог обойтись без Деда Мороза – его роль исполнил один из игроков «Зенита-2».

Кроме того, в холле «Газпром-Арены» духовой оркестр исполнял новогодние мелодии и кавер-версии популярных праздничных песен, а на трибуне B располагался праздничный базар, где все желающие могли создать новогодний сувенир своими руками.

ЦСКА устроил праздничный квест для детей

Столичный ЦСКА перед праздниками превратил «ВЭБ Арену» в интересную квест-игру, предназначенную для юных болельщиков. Игра называлась «Ледниковый период и Кубок чемпионов». Детей ждали весёлые игры, задания на скорость и реакцию, а в конце все участники квеста получили памятные подарки. Согласно сюжету мероприятия, злая метель заморозила Кубок чемпионов, и самым маленьким поклонникам ЦСКА доверили спасти трофей.