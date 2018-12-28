В Петербурге 29 декабря состоится акция в поддержке футболиста «Зенита» Александра Кокорина, который находится в московском СИЗО «Бутырка».

Анонс сегодняшней акции опубликовал на странице Кокорина в «Инстаграме». Мероприятие начнётся в 15:00 и состоится возле стадиона «Газпром-арена» рядом с памятником Кирову. Планируется, что болельщики «Зенита» запишут Кокорину новогоднее поздравление, запустят в небо сине-бело-голубые шарики в цветах клуба и споют несколько песен в честь Кокорина. Организатором акции является Игорь Шумилин.

Напомним, Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находятся в СИЗО за участие в двух драках.

5 декабря суд продлил арест футболистов ещё на два месяца — таким образом, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пробудут в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля. Суд не удовлетворил апелляцию о смене меры пресечения.

Вероятно, Кокорин и Мамаев сыграют в футбол в «Бутырке» вместе с сотрудниками СИЗО.