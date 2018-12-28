Канадский тренер российский фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал о работе со своей подопечной.

В комментарии Youtube-каналу John Wilson Blades Орсер заявил, что Медведева не может занести текущий сезон себе в актив — она не одержала ни одной победы, не попала в финал Гран-при и не отобралась в сборную России на чемпионат Европы и Универсиаду.

Но Орсер верит, что улучшения уже наблюдаются — особенно по сравнению с позапрошлым годом, когда фигуристка выиграла чемпионат мира в Бостоне. По словам тренера, Медведева хочет доказать правильность своего выбора — иначе уже завершила бы карьеру. «Мне кажется, она потихоньку справляется», — заявил специалист.

Напомним, на чемпионате России Медведева стала только седьмой из-за двух грубых ошибок в короткой программе и падения в произвольной.