Боец ММА Конор Макгрегор потратил четыре тысячи евро, чтобы угостить напитками посетителей одного из пабов в ирландском Дублине.

Владелец заведения Лиам Флинн рассказал Irish Mirror, что Макгрегор никогда не забывал корней. Флинн понадеялся на очередной визит бойца накануне Нового года и опроверг слухи о том, что спортсмен намерен выкупить паб.

Макгрегор производит виски собственной марки. Бутылку он принес даже на пресс-конференцию перед боем с Нурмагомедовым, предлагая своему сопернику дегустацию, но Хабиб отказался, а позже назвал Макгрегора алкоголиком. После боя, несмотря на проигрыш, Конор остался в выигрыше, поскольку продажи его виски стали бить все рекорды.