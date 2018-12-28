Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер считает, что спортсменка уехала из России, поскольку нуждалась в персональном внимании, которого ей не могли уделить в группе Этери Тутберидзе.

«Прошлая команда, в конце концов, несмотря на свою гениальность, все-таки тренирует множество детей, которые работают друг с другом в одних группах», — отметил Орсер в комментарии Youtube-каналу John Wilson Blades.

По словам наставника фигуристки, Женя связалась с ним сразу после Пхенчхана. Обсуждения перехода длились больше 3,5 часов, и за это время, как утверждает Орсер, Медведева не сказала ни единого плохого слова о том месте, откуда уходила.

«Поначалу фигуристка, привыкшая к тотальному контролю, даже не понимала свою задачу на тренировке, когда должна была заниматься самостоятельно», — отметил тренер.

Уход Медведевой от Тутберидзе сопровождался скандалом. По слухам, Женя после «золота» Загитовой на Олимпиаде в сердцах бросила тренеру, что можно было бы подержать Алину в юниорках еще год. Тутберидзе не комментирует переход фигуристки к другому тренеру, а повышенное внимание к ее персоне объясняет тем, что Медведева — двукратная чемпионка мира.