Петербургский «Зенит» намерен купить у «Монако» Александра Головина. Сделка может состояться уже в зимнее трансферное окно, сообщает «Спорт день за днем».

Согласно сайту Transfermarkt, стоимость 22-летнего хавбека, перешедшего из ЦСКА в «Монако» прошлым летом, составляет 30 млн евро. При этом главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил ранее, что готов к возвращению Головина только если оно будет бесплатным.

Сразу после трансфера Головин травмировался. Кроме того, «Монако» на данный момент находится на 18 строчке таблицы из 19 возможных.

При этом новоиспеченный сотрудник «Зенита» Андрей Аршавин уверен, что Головин — один из самых талантливых российских футболистов.