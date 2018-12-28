Более 85 тысяч киберспортсменов приняли участие в восьми всероссийских соревнованиях за 2018 год. Победители заработали более 15 млн рублей призовых, сообщает Федерация киберспорта России.

Шесть из восьми турниров включали в себя LAN-финалы, которые посетили более семи тысяч зрителей. Стоит отметить, что финал Кубка России впервые прошел не в столице. Спортсменов приняла Тюмень.

За год прошли обучение и были аттестованы более 100 судей, в рамках соревнований свыше 700 спортсменов выполнили разрядные требования. Всего в России 70 отделений федерации.

Ранее российские киберспортсмены не смогли принять участия в двух крупных турнирах, проходящих в декабре на Украине. Причиной стало военное положение.