Петербургский «Зенит» готов предложить румынскому ФК «Клуж» 4 миллиона евро за форварда Георге Цукудяна.

По данным Gsp.ro, также на Цукудяна претендует «Ростов». «Зенит» уже предложил на миллион больше изначальных трех, но все равно не является фаворитом, поскольку «Лион» готов выложить за нападающего 6 миллионов евро.

Сам же румынский клуб готов вести переговоры только от 8 миллионов евро, и в то же время не очень хочет расставаться со своим игроком.

Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно «Зенит» готов выкупить у «Монако» Головина.