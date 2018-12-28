Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев назвал «Зенит» самым вероятным чемпионом, но отметил, что помешать петербуржцам может ЦСКА с группой «дыр-дырщиков».

«Интеллектуальный уровень игроков в команде (ЦСКА — прим.ред) очень высокий: Ахметов, Чалов, Влашич, Обляков. Надо отдать должное Гинеру за селекцию. Эта группа игроков — «дыр-дырщики», как я их называю, которым всё равно, платишь ты или нет, они хотят играть, творить и этот потенциал им может помочь», — заявил Бердыев в интервью «Спорт Бизнес-онлайн».

По словам наставника, он всем ставит в пример Чалова как самого умного игрока в РПЛ. Бердыев уверен, что через пару лет Чалов уедет играть в Европу, а в этом сезоне забьет не меньше 20 голов.

«Зенит» после первой части сезона является лидером чемпионата России. Подопечные Семака ушли на зимний перерыв, опережая ближайшего преследователя на одно очко.