Скандальная американская теннисистка Серена Уильямс проиграла в матче выставочного турнира в Абу-Даби. Причем не кому-нибудь, а старшей сестре Винус Уильямс.

Итоговый счет встречи составил 4:6, 6:3, 10:8. Винус Уильямс победила в супер тай-брейке.

До матча с сестрой Уильямс не играла более трех месяцев после скандального проигрыша японке Наоми Осаке в финале Открытого чемпионата США. Уильямс проиграла первый сет, повела во втором, а потом случился необъяснимый для прежней Серены провал. Уильямс вела со счетом 3:1, а потом проиграла. В гневе Серена сломала ракетку и оскорбила судью.

Супер тай-брейк с этого года будет применятся на всех турнирах Большого шлема кроме чемпионата Франции. Изменение будет введено уже в январе и будет применяться на всех уровнях и во всех разрядах.