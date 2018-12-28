Наши в НХЛ жгут по полной. Прошедшей ночью сразу несколько российских хоккеистов добились значимых цифр.

Кучеров возглавил гонку бомбардиров

Никита насобирал 4 очка в матче с «Филадельфией», в котором его команда вырвала победу в овертайме (6:5). Тем самым Кучеров установил новое достижение «Тампы» — в двух матчах на его счету 9 очков. Это новый рекорд «молний» по количеству очков в двух матчах подряд.

В матче с «Филадельфией» в активе Кучерова 17-я шайба в сезоне, а также три результативные передачи (две на Стемкоса, а одна на Джонсона).

Таким образом, россиянин был первым в НХЛ, кто набрал в этом сезоне 60 очков. Всего у Кучерова стало 61 (17 голов +44 передачи) в 38 матчах текущего сезона. Кучеров возглавляет гонку бомбардиров НХЛ.

Худобин установил новый рекорд «Далласа» по количеству сейвов за матч

Российский голкипер не пропустил ни одной шайбы в матче с «Нешвиллом» (2:0). Это был его первый шатаут в сезоне, за что Худобина признали первой звездой матча.

Россиянин побил все рекорды «Старс» по количеству отраженных бросков за один сухой матч. Их набралось аж 49, что на 8 больше предыдущего рекорда 1970 года, принадлежащего вратарю Чезаре Маниаго.

«Как сказал один тренер: «Сегодня для тебя шайба была большой». И, пожалуй, сегодня так и было», — сказал Худобин после матча с «Нешвиллом».

Овечкин достиг отметки 45 очков за сезон

Капитан «Вашингтона» не забил в четвертом матче подряд, но не ушел со льда без результативной передачи. В матче с «Каролиной» (3:1) Овечкин сыграл 21 минуту, нанес четыре броска по воротам и отметился двумя силовыми приемами. На счету Овечкина в 36 матчах сезона 45 очков (29 голов +16 передач). Россиянин продолжает лидировать в снайперской гонке НХЛ.

Панарин набрал сороковое очко в сезоне

Бывший нападающий СКА Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче с «Рейнджерс», а его «Коламбус» победил в овертайме (4:3). Именно в дополнительное время ассист Панарина помог забить победную шайбу Пьеру-Люку Дюбуа. Теперь у Панарина 40 очков (11 голов + 29 передач) в 35 матчах текущего сезона. Всего в этой игре он провел на льду 19 минут 28 секунд, сделал два броска по воротам и один перехват.

Малкин прервал серию, где не мог набрать больше очка

Российский центрфорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две передачи в матче с «Детройтом» (5:2). Эти два очка стали первыми для Малкина, ранее 11 игр он не мог набрать более одного очка. Всего в этой игре он сыграл 18 минут 34 секунды и отметился пятью бросками в створ. Всего на счету Малкина стало 39 очков (11 голов + 28 передач) в 37 играх текущего сезона.