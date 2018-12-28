Бронзовый призер Олимпиады-2006 в Турине лыжник Иван Алыпов уверен, что многодневка «Тур де Ски» порадует российских болельщиков яркими победами.

«Надеюсь, что свою былую форму обретет Устюгов, и уверен, что (Александр) Большунов обязательно себя проявит», — заявил Алыпов РИА Новости.

Напомним, «Тур де Ски» пропустят норвежка Тереза Йохауг, а также шведки Эбба Андерссон и Шарлотт Калла — все они входят в мировой топ-5.

«То есть на три позиции шансы увеличились», — считает Алыпов.

«Тур де Ски» будет проводиться с 29 декабря по 6 января в Италии (Тоблах, Валь-ди-Фьемме), Германии (Оберстдорф) и Швейцарии (Валь Мюстейр).

В составе мужской сборной выступят лидер общего зачета Александр Большунов, победитель последней гонки на Кубке мира Евгений Белов, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, призеры Олимпийских игр Денис Спицов, Андрей Ларьков и Максим Вылегжанин, а также Андрей Мельниченко, Андрей Собакарев, Глеб Ретивых и Александр Бессмертных.

За женскую команду выступят бронзовые призеры Пхенчхана-2018 Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова и Анна Нечаевская, призеры эстафеты в Бейтостолене Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина и Елена Соболева.