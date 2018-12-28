На 72-м году жизни скончался Евгений Зимин. Один из лучших хоккеистов в истории отечественного хоккея. Отличный нападающий «Спартака» и сборной ССС. Двукратный олимпийский чемпион и автор первой шайбы знаменитой «Суперсерии» 1972 года.

Зимин играл в московском «Спартаке» с 1965 по 1974 год. В сборной СССР становился олимпийским чемпионом в 1968 и 1972 годах. Также становился двукратным чемпионом ира в 1969 и 1971 годах.

В начале двухтысячных Зимин работал комментатором на телеканале «7ТВ. Федерация хоккея Россия выразила соболезнования в связи со смертью хоккеиста.