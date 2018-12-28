Российская фигуристка Серафима Саханович, ныне тренирующаяся в Санкт-Петербурге под руководством Ангелины Туренко, а ранее работавшая в группе Этери Тутберидзе, рассказала, во сколько могут обойтись занятия фигурным катанием.

Как рассказала Саханович в Youtube-блоге Елены Родиной, родители тратили на ее наряды, постановку программы и аренду катка до миллиона рублей в год.

«Дешевле стало после попадания в сборную Санкт-Петербурга. Федерация платила за сборы, выдавала коньки и платья. Потом даже стали начислять зарплату», — рассказала Саханович.

Ранее Саханович из-за невыполнения критериев отбора не допустили на чемпионат России, несмотря на победу в Таллине. 28 ноября Саханович выиграла турнир серии ISU Challenger Talliinn Trophy, набрав 202,62. Это четвёртый результат среди взрослых российских фигуристок, после Алины Загитовой и Елизаветы Туктамышевой, попавших в финал Гран-при, и Евгении Медведевой, которая была третьей на этапе Гран-при в Канаде.