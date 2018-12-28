Уходящий год можно назвать поистине спортивным для России. Олимпиада под нейтральными флагами, домашний чемпионат мира по футболу, сенсационные победы фигуристок — все это раскрасило жизнь болельщиков яркими красками. Nevasport выбрал топ-5 самых крутых событий года в хоккее — самом популярном виде спорта в России.

Победа сборной России на Олимпиаде

Олимпиада в Пхенчане впервые за долгое время обошлась без представителей НХЛ, а потому не казалась очень сложным турниром для сборной России. Команда Знарка изначально считалась фаворитом и сумела оправдать ожидания. Правда, все висело на волоске, и если бы не Никита Гусев, сравнявший счет в меньшинстве на последних секундах матча с немцами, февральские события были бы самой позорной точкой уходящего года

Уход Знарка из сборной

Олег Знарок, пожалуй, был самым стабильным тренером сборной России, не допустив ни одного провала с национальной команды. Однако «усатый» поссорился с руководством СКА и сборной. По слухам, Знарку не понравилось, что тренерскому штабу не были вручены машины за успех на Олимпиаде. В итоге, проиграв ЦСКА в финале конференции Кубка Гагарина вместе со СКА, Знарок всего за несколько дней лишился сразу двух мест работы.

Матч Канада-Россия на ЧМ-2018

Знарка сменил Илья Воробьев, который и повез нашу сборную на ежегодный чемпионат мира. Сборная залихватски проходила групповой этап, но поражение от шведов не пустило россиян на первое место в группе. Параллельно канадцы неважнецки раскачивались в своей группе B, где заняли третье место. Из-за этого междусобойчик Канада — Россия случился уже в четвертьфинале и стал настоящим украшением турнира. Наши горели 0:2 и трижды сравнивали счет, но по итогу все-таки уступили 4:5.

Кубок Стэнли у Овечкина, Кузнецова и Орлова

В «Вашингтоне» выступают Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, но именно Овечкин всю свою долгую карьеру в НХЛ шел к этому трофею мучительнее всего. В финальной серии плей-офф с «Вегасом» «Вашингтон» выиграл 4:1. «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли впервые в своей истории. Это случилось в 43-м сезоне с момента основания клуба. Евгений Кузнецов стал лучшим бомбардиром плей-офф Кубка Стэнли. Александр Овечкин был признан MVP турнира.

Два хоккейных матча на стадионе «Зенита»

В декабре на стадионе «Газпром-арена» в Петербурге были проведены два хоккейных матча. 16 декабря Россия разгромила финнов в присутствии более 70 тысяч зрителей. 22 декабря на футбольной арене в присутствии чуть меньшего количества людей состоялась «Русская классика» — матч КХЛ СКА — ЦСКА, в котором победили московские армейцы. Такое стечение публики на хоккее случилось впервые. 16-го побили рекорд Европы по наибольшему количеству зрителей. 22-го — превзошли достижение Европы по матчам среди клубов.