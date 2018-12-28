Среди игроков «Рубина» есть те, кто во уже полгода не получают заработную плату, а премиальных не получает никто. Генеральный директор клуба Рустем Сайманов считает, что скоро «будет шум».

«Мы для себя решили, обсудили, что премиальные за победу — это не совсем правильно. Обсудили с Курбан Бекиевичем и решили так: вышли в Лигу чемпионов и заработали для клуба денег — получили одни премиальные, вышли в Лигу Европы и чуть меньше денег — другие премиальные, никуда не вышли — нет премиальных», — рассказал Сайманов «Спорту Бизнес Online».

Ранее стало известно, что РПЛ поддержит другой бедствующий клуб — «Анжи», чтобы команда завершила сезон 2018/19. В данный момент «Анжи» ищет источники финансирования, но никакой конкретики пока нет. В течение месяца клуб сделает объявление о своём будущем.