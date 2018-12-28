Керлингист Александр Крушельницкий в пятницу направил через интернет-приёмную обращение к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.

Четвертого декабря Крушельницкого дисквалифицировали на 4 года. Срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил будет отсчитываться с 12 февраля 2018 года, таким образом спортсмен не попадает на следующие Олимпийские игры. 25 декабря керлингист подал апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда.

«Поскольку ни в период, предшествующий Олимпийским играм, ни в период самих соревнований я не принимал никаких запрещенных препаратов, и вещество, которое у меня обнаружили, попало в организм без моего ведома, считаю, что в отношении меня были совершены противоправные и провокационные действия», — говорится в обращении Крушельницкого к Чайке.

Спортсмен напомнил, что Генпрокуратура проводила собственное расследование, которое курировал первый замгенпрокурора Александр Буксман.

«Из обрывочных сведений, полученных в Министерстве спорта РФ и Федерации кёрлинга России, я знаю, что расследование завершено и в действиях некоторых лиц даже выявлены нарушения, которые привели или могли привести к попаданию в мой организм запрещенного препарата. Однако никакие документы мне получить не удалось», — говорится в обращении.

По словам Крушельницкого, максимальный срок дисквалификации вызван как раз тем, что он не смог объяснить попадание мельдония в свои допинг-пробы.

«Меня лишают уже второй Олимпиады. Из жизни вычеркнуты, как минимум, восемь лет», — говорит спортсмен.

Керлингист, подавший апелляцию, уверен, что без итогов расследования прокуратуры выиграть ее будет практически нереально, поэтому попросил лично у Юрия Чайки выдать ему необходимые документы.

Запрещенный препарат был обнаружен в организме российского керлингиста в пробе, взятой во время Олимпийских игр-2018 в Южной Корее, где Крушельницкий в дуэте со своей женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовые медали в дабл-миксте. После обнаружения мельдония у Крушельницкого было принято решение лишить медалей обоих спортсменов.