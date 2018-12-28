В Санкт-Петербурге стартовал ледовый спектакль «Алиса в стране чудес» от режиссёра Ильи Авербуха. 28 декабря в «Юбилейном» состоялся первый показ.

В постановке приняли участие петербургские фигуристы. В массовых номерах участвовали призёры этапа Гран-при Skate America Алиса Ефимова и Александр Коровин, тренирующиеся у Олега Васильева в школе Тамары Москвиной.

Также на лёд вышли Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот — финалисты юниорского Гран-при. Полуянова и Сопот также тренируются в школе Тамары Москвиной и входят в состав сборной Санкт-Петербурга.

Шоу «Алиса в стране чудес» будет проходить в спорткомплексе «Юбилейный» до 7 января — с перерывом на 1 января. Главную роль исполняет ученица Брайана Орсера Екатерина Куракова, выступающая за Польшу.