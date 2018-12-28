Форвард «Сибири» Глеб Зырянов был неосторожен в игре с «Авангардом» (1:3) 24 декабря. В матче с омичами он повредил нижнюю часть тела и по результатам медицинского обследования пропустит три недели.

Глеб взял за правило получать повреждения. В сентябре хоккеист травмировал верхнюю часть тела. Из-за этой неудачи Зырянов пропускал полтора месяца текущего сезона КХЛ.

В нынешнем сезоне Глеб сыграл в 25 матчах «регулярки». В них он забросил две шайбы, отдал четыре результативные передачки с показателем полезности «минус четыре». Зырянов в среднем проводит чуть больше 12 минут за матч в 42 матчах КХЛ.

«Сибирь», напомним, располагается на 11-й строчке «Востока». У команды Андриевского насобиралось 34 очка в 42 матчах сезона.