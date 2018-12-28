Хорватский футболист Лука Модрич, недавно ставший обладателем «Золотого мяча» по итогам 2018 года, отказался подписывать первый предложенный «Реалом» контракт.

Действующее на данный момент соглашение хорвата с мадридский клубом рассчитано до 2020 года. Испанцы предложили ему продление, но условия не устроили полуфиналиста ЧМ-2018.

Полузащитник будет ждать нового контракта. Если и он его не устроит — Модрич готов к переходу в «Интер», предложивший ему годовой оклад в размере 10 млн евро.

В конце сентября Модрич также стал лучшим игроком мира прошлого сезона по версии FIFA. Также он признан лучшим футболистом года по версии Goal.