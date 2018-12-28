Немецкий теннисист российского происхождения Миша Зверев неудачно упал на тренировке в Перте. 31-летняя 69-я ракетка планеты повредил правое запястье. Ему был наложен гипс и, конечно, он снялся с турнира в Брисбене.

В Перт потомственный теннисист прилетел вместе с братом Сашей, который завершил год на четвертой позиции в рейтинге ATP.

Напомним, что Миша и Саша занимаются теннисом с двух лет, его родители — бывшие советские теннисисты Ирина и Александр Зверевы.

Миша — победитель четырех турниров ATP, один из которых он выиграл в одиночном разряде.