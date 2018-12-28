Лыжная супермногодневка «Тур де Ски» стартует 29 декабря в итальянском Тоблахе. Российские спортсмены готовы вести борьбу за самые высокие места.

«Тур» проводится в Центральной Европе уже в 13-й раз, и это действительно интересное событие, которое становится настоящим пиком сезона в тот год, когда календарь не содержит чемпионатов мира и Олимпийских игр. В этом сезоне мировой форум пройдёт в Зеефельде, и некоторые топ-фавориты, особенно среди женщин, предпочли подготовку участию в энергозатратной многодневке. Но у сборной России в обойме абсолютно все сильнейшие, пусть Елена Вяльбе и не ставит перед своими подопечными задачу непременно победить.

В состав «Тур де Ски»-2019 вошли семь гонок у мужчин и семь гонок у женщин. Всё начнётся 29 декабря коньковым спринтом, затем лыжники пробегут «разделки» свободным стилем на 15 и 10 километров соответственно. В канун Нового года спортсменов ждёт перерыв, а 1 января они снова отправятся в бой, переехав из Тоблаха в швейцарский Валь-Мюстейр. На родине четырёхкратного чемпиона «Тура» и Олимпийских игр Дарио Колоньи вновь будет проведён коньковый спринт.

Уже на следующий день пелотон переезжает в Германию — Оберстдорф примет классические масс-старты на 10/15 километров и гонки преследования свободным стилем на аналогичную дистанцию. 5 января — второй перерыв, после которого стартует развязка. В Валь-ди-Фьемме лыжники и лыжницы выявят сильнейшего в 10/15-километровом масс-старте, где по ходу дистанции разыгрываются бонусные секунды. Именно эта гонка определит итоговое положение спортсменов перед последней гонкой — восхождением на гору Альпе ди Чермис.

Пасьют в гору — самое нестандартное, что есть в современных лыжных гонках. Первые пять километров дистанции выглядят вполне привычно, а затем начинается жёсткий зубодробительный подъём, уклон которого на самом сложном отрезке достигает 28 процентов. На Альпе ди Чермис лыжники проявляют себя по-разному: кто-то терпит из последних сил, а единицы взлетают в подъём так, будто это их самая любимая дисциплина.

У сборной России есть два победителя «Тур де Ски»: закончивший карьеру Александр Легков и недавно вернувшийся после операции Сергей Устюгов. Программа идеально подходит Устюгову и в этот раз, вопрос исключительно в том, успел ли он набрать форму. За победу будет бороться лидер общего зачёта Александр Большунов, не отстанет победитель кубковой гонки Белов — серебряный призёр «Тур де Ски»-2015. Денис Спицов не столь универсален, но на Альпе ди Чермис он способен отыграть очень и очень много, являясь одним из гонщиков-горняков.

Главные конкуренты — норвежцы Мартин Йонсруд Сундбю и Йоханнес Клэбо, швейцарец Дарио Колонья, швед Калле Халварссон, канадец Алекс Харви. Словом, просто не будет никому, а победу одержит сильнейший. Самый универсальный и самый выносливый.

Женский «Тур» обескровлен отсутствием сразу трёх прим — Терезы Йохауг, Шарлотты Каллы и Эббы Андерссон. В прошлые два года за победу боролись норвежки Хейди Венг и Ингвильд Остберг, но в этот раз их результаты не столь убедительны. В борьбу за победу могут вмешаться Криста Пармакоски из Финляндии, Джессика Диггинс из Америки. Для сборной России во главе с Натальей Непряевой итоговый подиум будет уже не чудом — но всё-таки приятной неожиданностью.